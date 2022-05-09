KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

09.05.2022 23:51

KÜTAHYA'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdiği, 3 kişi de yaralandı.

KÜTAHYA'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdiği, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Kütahya- Tavşanlı karayolu akaryakıt istasyonu kavşağında meydana geldi. Mehmet Orhan Özyalçın (56) yönetimindeki 43 AE 611 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan Nail Demir (72) yönetimindeki 43 FR 972 plakalı otomobile çarptı. Kazada Sabriye Demir (73) hayatını kaybederken, Nail Demir, Süleyman Demir (90) ile diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Orhan Özyalçın yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Sabriye Demir'in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Nail Demir ve Süleyman Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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