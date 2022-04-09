Kütahya'da iki şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da iki şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

09.04.2022 18:32
Kütahya'da iki şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Cedit Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında, A.D. (21) ve C.N.(24) isimli şahısların yapılan üst aramasında, 1,32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, haklarında işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Siirt'te 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Siirt'te 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da iki şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 18:40:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da iki şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement