Kütahya'da iki yıl önce çalınan römorku jandarma buldu - Son Dakika

Kütahya'da iki yıl önce İl Özel İdaresi Yol Hizmetlerine ait 4 tonluk silindir römorkunun çalınması olayının faili Mustafa A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan römork şahsın ikametgahında ele geçirildi.

Merkez Koçak Köyünden iki yıl önce İl Özel İdaresi Yol Hizmetlerine ait 4 tonluk sarı renkli silindir römorkunun kimliği belirsiz kişilerce çalınması olayı ile ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde failin Kütahya Merkez 100. yıl Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa A. (36) olduğu tespit edildi. Adrese düzenlenen baskın sonucu ele geçirilen suça konu römork İl Özel İdaresi yetkililerince incelenerek, kendilerine ait olduğu teşhis edildi.

Römork İl Özel İdare yetkilerine yediemin olarak teslim edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA