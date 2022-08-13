Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

13.08.2022 12:41
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kütahya'da il girişinde durdurulan içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da il girişinde durdurulan içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar çerçevesinde il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği şeklinde bilgiler elde edildi. Plakası belirlenen ve içerisinde S. Ş, K. T ve M. A isimli şüphelilerin bulunduğu araç il girişinde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 25.24 gram metamfetamin, 1.09 gram bonzai maddesi ve 10 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacak. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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