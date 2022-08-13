İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar çerçevesinde il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği şeklinde bilgiler elde edildi. Plakası belirlenen ve içerisinde S. Ş, K. T ve M. A isimli şüphelilerin bulunduğu araç il girişinde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 25.24 gram metamfetamin, 1.09 gram bonzai maddesi ve 10 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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