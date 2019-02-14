Son Dakika Haberleri: Kütahya'da İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayı

Kütahya'da İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayı

1 saat önce

İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayı'nın Kütahya'da yapılacağı bildirildi.

Kütahya'da İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayı, System.String[]
İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayı'nın Kütahya'da yapılacağı bildirildi.

İlahiyat programları için bilgilendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon sağlayarak, eğitim, araştırma ve din hizmeti kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla 6 Nisan 2018 tarihinde Kütahya'da kurulan İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA), ilk eğitim çalışmasını Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın açılış konuşmasıyla, 26-29 Haziran 2018 tarihinde Tavşanlı Göbel'de. İkinci eğitim çalışmasını, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ'ın açılış konuşmasıyla 06-08 Eylül 2018 tarihinde yine Tavşanlı Göbel'de yaptı.

Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla Harlek Termal Hotel'de yapılacak olan "İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayı" Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Bey'in açılış konuşmalarıyla 15-16 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, çalıştayla ilgili olarak Türkiye'nin tüm İlahiyat Fakültelerinin görüşlerine başvurulduğunu ve pek çoğundan ölçütlerle ilgili önemli dönüşler geldiğini belirtti.

Aydemir, "Paydaş kurumlar olarak farklı tarihlerde Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve YÖKAK yetkilileri ile de bir dizi görüşmeler yapıldığını ve onların da kıymetli görüşlerinin alındığını belirtmiştir. Yapılacak olan çalıştayda tüm paydaş kurumlardan alınan görüşler de dikkate alınarak iki günlük yoğun bir program gerçekleşeceğini ve çalıştay sonrasında İlahiyat Akreditasyon Ölçütlerine dair önemli yol kat edileceğini belirtti. Aydemir konuşmasının sonunda, çalıştayın sonuçlarının Türkiye'deki İlahiyat Fakültelerinin yanında, dünyanın pek çok İslam ülkesindeki İlahiyat Fakültelerine de önemli katkı sağlayacak" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tavşanlı, Göbel, Kütahya, Güncel
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