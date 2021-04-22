Kütahya'da ilkokul öğrencileri 23 Nisan klibi çekti - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video klip hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan'da evlerinde olacak Hisar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, bayramı çektikleri kliple kutladı.

Öğrenciler klipte, 23 Nisan sabahı birbirlerini arayan öğrenciler organize olup, okul bahçesine yol alıyor. Ellerinde bayraklar ile bahçeye giren öğrenciler daha sonra şiirler okuyor ve halk oyunları gösteresini sergiliyor.

Okulun sınıf öğretmeni Meliha Katağan, AA muhabirine, videonun sosyal medyadan bayram günü paylaşılacağını aktaran Katağan, "Salgın şartları nedeniyle kutlamadan vazgeçmek zorunda kaldığımızı duyan öğrencilerimiz çok üzüldü. Kendi aralarında çalışma yaparak bir video klip ortaya çıkardılar." dedi.

Öğrencilerden Aslı Yiğit ile Berna Bozdemir de arkadaşlarıyla birlikte güzel bir çalışma ortaya çıkardıklarını dile getirdi.