Kütahya'da ilkokul öğrencileri Frig Vadisini gezdi - Son Dakika
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Kütahya'da ilkokul öğrencileri Frig Vadisini gezdi

03.10.2022 14:22

Kütahya'da ilkokul öğrencileri, tarih ve doğa gezisi kapsamında Frig Vadisi'ni gezdi.

Kütahya'da ilkokul öğrencileri, tarih ve doğa gezisi kapsamında Frig Vadisi'ni gezdi.

Kütahya Şehit Semih Akyıldız İlkokulu 4'üncü sınıfı öğrencileri için, sınıf öğretmeni İbrahim Haskan Kahraman ile sınıf temsilcisi Esra Dolavcı önderliğinde gezi düzenledi.

Merkeze bağlı İnli köyüne yapılan gezi, köyde bulunan bir tesisteki kahvaltıyla başladı.

Gezi kapsamında tesisin bahçesinde çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, rehber eşliğinde bölgede bulunan Frig evi, Frig mağaraları ile kaya mezarlarını inceledi.

Sınıf Öğretmeni İbrahim Haskan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'nın tarihi zenginliğini öğrencilerine de anlatmak ve onların da bu tarihi yerinde görebilmelerine olanak sağlamak adına bu geziyi düzenlediklerini söyledi.

Öğrencileri ile birlikte oldukça güzel bir gezi yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Öğrenci ve velilerimizle beraber Frig medeniyetinin kalıntılarının yoğun olduğu bölgelerimizden olan İnli köyümüze gezi düzenledik. Gezimize imkanı olanlar katıldı. Öğrencilerimizle burada bulunan eserleri yakından görüp inceledik. Bunun yanında bir köy ortamını öğrenci ve velilerimizle beraber deneyimledik. Bu etkinliklerin genişleyerek daha da farklı şekillerde olması için elimizden geleni yapacağız."

Tesis işletmecisi İncilay Şen Kahraman da Frig Vadisi'nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla köylerinde tesis açtıklarını dile getirdi.

Tarih ve doğa ile iç içe bir gün geçiren öğrenciler ile aileleri de gezi programına emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Kütahya, İnli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da ilkokul öğrencileri Frig Vadisini gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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