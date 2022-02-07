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Kütahya'da inşaat malzemesi hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika

Kütahya'da inşaat malzemesi hırsızlığına 2 tutuklama

07.02.2022 11:05
Kütahya'da inşaat malzemesi hırsızlığına 2 tutuklama

Kütahya'da bir inşaattan 300 kilogram demir ve 55 adet kolon kelepçesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da bir inşaattan 300 kilogram demir ve 55 adet kolon kelepçesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez İlçe Yoncalı Mahallesi'nde karkas halde bulunan inşaattan 300 kilogram 8'lik demir ve 55 adet kolon kelepçelerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Yoncalı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) birlikte yaptığı istihbari ve saha çalışmaları neticesinde çalınan malzemelerin Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir hurdacıda olduğu belirlendi.

Bahse konu işyerinde yapılan kontrollerde çalınan malzemelerin iş yerinin içerisinde olduğu tespit edildi. Ele geçirilen malzemeler müştekiye teslim edilirken, E.K., A.U. ve E.U. isimli şüpheli şahıslar ikamet adreslerinde yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da inşaat malzemesi hırsızlığına 2 tutuklama

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Araştırma, Jandarma, Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da inşaat malzemesi hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da inşaat malzemesi hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika
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