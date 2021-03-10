Kütahya'da iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde Sülfirik asit fabrikası yapım inşaat firmasında çalışan Mehmet Altın (58) geçirdiği iş kazasıda hayatını kaybetti.

Kaza, bugün akşam üstü Emet ilçesi Emetbor işletmesinde meydana geldi. Emetbor işletmesinde yapımı devam eden Sülfirikasit fabrikası inşaat firmasına traktörünü kiralayan ve şoförlük yapan Mehmet Altın, çalışma bölgelerindeki işçilere su takviyesi görevi yapıyordu. Şoför Altın, su takviyesi yaptıktan sonra su deposunun vanasını kapatmak isterken traktörü ile su tankeri arasındaki şafta elbisesini kaptırdı. Meydana gelen kazada şafta kapılan talihsiz şoför ağır yaralandı. Fabrika inşaat firmasının özel ambulans ile Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10 gün önce işe başladığı öğrenilen Mehmet Altın'ın, daha önce ilçeye bağlı Bahatlar köyü muhtarlığı görevinde bulunduğu açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA