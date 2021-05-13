Kütahya'da iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Kütahya'da bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 9 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin penceresinden yoğun sigara dumanı yükseldiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, içeride kumar oynadıkları belirlenen 9 kişi hakkında 28 bin 350 liralık ceza tutanağı düzenledi.

Zabıta görevlileri, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerini mühürledi.