Kütahya'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı

06.06.2022 10:12
Kütahya'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı

Kütahya'da iş yerine ateş açan 5 saldırgan yakalanırken, olayda kullanılan 3 tabanca, 1 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kütahya'da iş yerine ateş açan 5 saldırgan yakalanırken, olayda kullanılan 3 tabanca, 1 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.40 sıralarında Osman Gazi Mahallesindeki bir iş yeri önünde ateş ederek iş yerine ve araca zarar veren şahıslar olay yerinden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu olayda kullanılan silahlar ve iş yerinde yapılan arama sonucu ele geçen silahlar olmak üzere toplam 3 tabanca, 1 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, silah parçaları ve mermi ele geçirildi.

Olayın şüphelileri Ö.F.G, F.M., F.A., F.U. ve F.U. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı - Son Dakika

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