Kütahya'da İşçi Eylemi

Kütahya'da merkeze bağlı Gümüş köyde bulunan bir fabrikada, işten çıkartılan yaklaşık 900 işçi, 3 aylık maaş alamadıkları iddiasıyla protesto eylemi gerçekleştirdi.

Kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde gerçekleştirilen eyleme CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve siyasi partilerin il başkanları da destek verdi.



Ellerindeki dövizlerle slogan atan işçiler, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediler.



İşçiler, fabrikada şu anda sadece 30 işçinin kaldığını ve iş yerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ettiler.



İşçiler adına basın açıklaması yapan Ahmet Dal, "Çalıştığımız fabrikada hiç bir sebep gösterilmeden, haksız yere ve zorla bir takım kağıtlar imzalatılarak yaklaşık 900 işçi arkadaşımın işine son verildi. İşçi arkadaşlarımız aylardır evlerine ekmek götürememektedir. Her bir arkadaşımızın fabrikadan 3'er aylık maaş alacakları vardır. Bizler gerek alacaklarımız gerekse fabrikayla ilgili hiç bir muhatap bulamamaktayız. Yetkililerin bizlerin mağruriyetini bir an önce gidermesini istiyoruz" dedi.



Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Kış günü yüzlerce işçi bir anda işsiz kaldı. Üstelik 3 aydır da alacakları var. Bu mağruriyetin giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. İşçi kardeşlerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız" diye konuştu.



Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto eylemi olaysız sona erdi. - KÜTAHYA

