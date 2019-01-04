Kütahya'da İşçi Servisi Devrildi: 6 Yaralı

Kütahya'da işçileri taşıyan minibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya'da işçileri taşıyan minibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde girişinde meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Halil Ayyıldız yönetimindeki 43 S 0508 plakalı servis aracı, yoldan çıkarak devrildi.



Kazada, minibüs sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Sema Açıkgöz, Hava Yelken, Hatice Özen, Nesime Sağlam ve Murat Kaymak yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

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