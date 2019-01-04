Kütahya'da İşçi Servisi Devrildi: 6 Yaralı

Kütahya
'da buzlanma nedeniyle şarampole devrilen servis minibüsündeki 6 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Ayyıldız yönetimindeki 43 S 0508 plakalı servis minibüsü, Alayunt Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi
girişinde buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücüyle minibüsteki işçiler Sema Açıkgöz, Hava Yelken, Hatice
Özen, Nesime Sağlam ve Murat Kaymak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.