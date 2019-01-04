Son Dakika Haberleri: Kütahya'da İşçi Servisi Devrildi: 6 Yaralı

Kütahya'da İşçi Servisi Devrildi: 6 Yaralı

2 saat önce

Kütahya'da buzlanma nedeniyle şarampole devrilen servis minibüsündeki 6 kişi hafif yaralandı.

Kütahya'da İşçi Servisi Devrildi: 6 Yaralı, System.String[]
Kütahya'da buzlanma nedeniyle şarampole devrilen servis minibüsündeki 6 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Ayyıldız yönetimindeki 43 S 0508 plakalı servis minibüsü, Alayunt Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi girişinde buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücüyle minibüsteki işçiler Sema Açıkgöz, Hava Yelken, Hatice Özen, Nesime Sağlam ve Murat Kaymak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:53 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya, Güncel
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