Kütahya'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
47 dakika önce
KÜTAHYA'da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:23 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Seyitömer
beldesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Çelikler Seyitömer
Termik Santrali'nden Kütahya
'ya giden ve içerisinde tarihi höyük kazısında çalışan işçileri taşıyan Ali Beyge yönetimindeki 43 SC 714 plakalı minibüs, Kütahya istikametinden gelen Halil Aslan
yönetimindeki 43 AP 143 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada, 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yanında getirdiği evcil hayvan için kavga eden kadın, trene 2 saat rötar yaptırdı Son dakika! Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Son dakika! Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz Doğal yaşam parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı