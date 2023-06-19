Kütahya'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 11 Yaralı

Tavşanlı Kütahya Karayolu'nun 3. kilometresinde meydana gelen olayda, Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan K.K. idaresindeki 43 ABF 487 plakalı otobüs, Tavşanlı'ya seyir halindeyken aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada arkasından gelen bir başka işçi servisi M.Ç. idaresindeki 43 S 2115 plakalı otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki servise çarparak orta refüje çıktı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazada, G.G., H.Ş., A.Ş., A.Y., N.A., B.Y., F.Ç., H.S., S.D., Y.T. ve sürücü M.Ç. yaralandı. 43 S 2115 plakalı servis sürücüsü M.Ç. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin görüntüler;