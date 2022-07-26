Kütahya'da işçileri taşıyan otobüs devrildi; 11 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da işçileri taşıyan otobüs devrildi; 11 yaralı

26.07.2022 11:26
Kütahya'da işçileri taşıyan otobüs devrildi; 11 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tavşanlı- Kütahya kara yolunun 8'inci kilometresinde Şahmelek mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan D.S. yönetimindeki 43 S 2153 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz kaza yerine gelerek, bilgi aldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da işçileri taşıyan otobüs devrildi; 11 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da işçileri taşıyan otobüs devrildi; 11 yaralı - Son Dakika
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