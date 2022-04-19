İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine tepki - Son Dakika

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyeleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri kınadı.

Cumhuriyet Caddesi Karagözpaşa Camisi önünde bir araya gelen platform üyeleri, İsrail'i protesto etti.

Platform Başkanı Nazif Kocaçoban, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın her yıl ramazan ayında hedefe konulduğunu ve buranın bir Yahudi mabedine çevrilmek istendiğini söyledi.

Filistin'de yaşananlara dünya devletlerinin sessiz kaldığına işaret eden Kocaçoban, şunları kaydetti:

"İsrail yine kendisine yakışanı yaptı. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara şiddet uyguladı, hatta masumları öldürdü. Müslümanların kutsal mabetlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı yine Müslümanların kutsal günleri olan ramazan ayında işgale girişti. Tek silahları taş ve parmaklarından akıp taşa bulaşan kan olan Müslümanlara, zulmetti. Ancak biz biliyoruz ki Müslümanlar hakka ve hakikate şahitlik ederler. Filistin'deki zulme de sessiz kalamazlar."