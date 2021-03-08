Kütahya'da 'İşte kadın' konulu fotoğraf sergisi - Son Dakika

Kütahya'da 'İşte kadın' konulu fotoğraf sergisi

08.03.2021 12:45
Kütahya'da 'İşte kadın' konulu fotoğraf sergisi, System.String[]

Kütahya Belediyesi, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) ile yaptığı işbirliği sonucu "İşte Kadın" temalı Dünya Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi, belediye hizmet binası giriş katında açıldı.

Kütahya Belediyesi, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) ile yaptığı işbirliği sonucu "İşte Kadın" temalı Dünya Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi, belediye hizmet binası giriş katında açıldı. Kadınları konu alan serginin açılışını, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve EÇFOD Başkanı Emel Oğur ile birlikte gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi ve EÇFOD işbirliğinde, Kütahya Belediyesi hizmet binası giriş katında "İşte Kadın" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Açılışta ilk konuşmayı EÇFOD Başkanı Emel Oğur yaptı. Oğur, konuşmasında, "Kadınlarımız her yerde, her alanda çalışmakta ve üretmektedir. Bizde EÇFOD olarak kadını, dünyanın her yerinde çalışan, üreten, eline dal verince ağaç yapan, ev verince yuva yapan kadını fotoğrafladık. Kütahya Belediyesine teşekkür ediyorum. "İşte Kadın" fotoğraf sergisinde birlikteyiz. 'Kadınlarımız yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıktır' Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü bir kez daha hatırlatıyorum" dedi.

"KADIN YOKSA HUZUR DA YOKTUR"

Kadınların, başların tacı ve omuzlarda yükselen değerler olduğunu hatırlatan sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Işık, kadınların evlerde eş ve anne, dışarıda iş ortağı, iş kadını, vatandaş olduğunu söyledi. Başkan Işık, "Ben hep derse ilk girdiğimde, ilk karşılaştığım öğrencilerime bir cümle yazdırırdım. Atasözleri sivil hayatın anayasasıdır. Atasözlerimiz yerinde sözler. Evi yapan dişi kuştur diye boşuna söylenmemiş. Evde kadın yoksa huzurda yoktur, düzende yoktur. Evde kadın yoksa anne de yoktur, çocukta yoktur. Böyle bir günde kadının elinin değdiği ve içinde kadının olduğu fotoğraf sergisini Belediye Binamızda açıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kadın ve erkek dayanışması ile bu ülkeye, bu şehre hizmet verelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Işık, fotoğrafları ile sergiye katkı veren kadınlara hediye takdim etti. Hediye törenin ardından Başkan Işık, EÇFOD Başkanı Oğur ile birlikte "İşte Kadın" temalı Dünya Kadınlar Günü fotoğraf sergisini gezdi. Sergi, 12 Mart Cuma gününe kadar açık kalacak. - KÜTAHYA

Kütahya'da 'İşte kadın' konulu fotoğraf sergisi
Kütahya'da 'İşte kadın' konulu fotoğraf sergisi
Kütahya'da 'İşte kadın' konulu fotoğraf sergisi

Kütahya Belediyesi, Evliya Çelebi, Alim Işık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 'İşte kadın' konulu fotoğraf sergisi - Son Dakika


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