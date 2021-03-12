Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da program düzenlendi.

Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çankırı Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emine Satı Sarıkaya, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından "100. Yılda Akif" temalı sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Programa Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile davetliler katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Kastamonu Göl Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yağız'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

Programa Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ile davetliler katıldı.

-Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Masatlı, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durma mücadelesinin en iyi şekilde anlatıldığı dizelerdir. İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı yıllarında her bakımdan sıkıntı içine düşmüş olan milletimizin imkansızlıklara karşı dayanma gücünün sembolü olmuştur. İşte böyle bir ortamda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'mız, milletimizin kurtuluş destanını ölümsüzleştiren seçkin bir edebi eserdir." diye konuştu.