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Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü - Son Dakika

Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü

22.02.2022 12:41
Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü

KÜTAHYA'da İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez (58), Mert Can Kanat'ın (19) bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'da İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez (58), Mert Can Kanat'ın (19) bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Mert Can Kanat ile olay sırasında Sönmez'le bankta oturan babası Erdal Kanat gözaltına alındı. Öldürülen Sönmez'in Mert Can Kanat'ın annesi ile gönül ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Şaphane ilçesinde oturan İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, dün aynı ilçede yaşayan Erdal Kanat ile Simav ilçesinde buluştu. Bir süre yürüyen ikili, bankta otururken arkalarından gelen Erdal Kanat'ın oğlu Mert Can Kanat, Mehmet Sönmez'i boynundan ve karnından 3 kez bıçaklayıp, kaçtı. Erdal Kanat ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sönmez, ambulansla kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ UŞAK'TA YAKALANDISimav İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, olay yerini gören güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. Cinayet şüphelisinin Mert Can Kanat olduğu tespit edildi. Araştırmaların ardından Mert Can Kanat, Uşak'taki amcasının evinde yakalanıp gözaltına alındı. Erdal Kanat ise Simav ilçesinde yakalandı. Baba ve oğlu, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.TAKİP EDİP, BIÇAKLAMIŞİYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in, Erdal Kanat'ın eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilirken, ikilinin bankta bu konuyu konuştukları, dedikodulardan haberdar olan Mert Can Kanat'ın ikiliyi arkalarından takip edip, bıçakla saldırdığı tespit edildi. İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, Mehmet Sönmez'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyadan baş sağlığı dileyerek, "İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanımız Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve partimize sabırlar dilerim" dedi. Soruşturma sürüyor.

Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü
Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü
Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü
Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü
Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü
Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü
YORUMLAR
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Mehmet Sönmez, İYİ Parti, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü - Son Dakika
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