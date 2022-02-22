Üye Girişi
Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü (2) - Son Dakika

Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü (2)

22.02.2022 13:52
Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü (2)

DEDİKODU NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞKütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak öldüren Mert Can Kanat, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

DEDİKODU NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak öldüren Mert Can Kanat, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Babası Erdal Kanat ile Mehmet Sönmez'in buluştuklarını öğrendikten sonra onları takip edip bankta oturduğu sırada bıçakladığını anlatan Mert Can Kanat, "Annem ile Mehmet Sönmez arasında beraber çalıştıkları dönemde aşk yaşadıklarına dair dedikodular çıktı. Bu dedikodulardan sonra kendisinden nefret etmeye başladım. Yaklaşık 2 ay önce annemi hastaneye götürdüğümde Mehmet Sönmez, iki defa annemi aradı. Mesajlaştıklarını da gördüm. O dönemden beri Mehmet Sönmez'i öldürmeyi düşündüm. Babamla sanayide buluşacaklarını öğrendim. Onları takip ettim. Bankta otururken babam ile konuşmalarını duyuyordum. Ben yanlarına gidip bıçakladım. Babam o sırada şok geçirdi. Otostop çekerek Uşak'a gittim. Amcam beni polise teslim edeceğini söyledi. Eve gittik, konuştuk, sonra da polisler geldi" dediği belirtildi.Simav ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden katil zanlısı Mert Can Kanat ile babası Erdal Kanat'ın adliyeye sevk edileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü (2) Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü (2) Son dakika! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez bıçaklanarak öldürüldü Son dakika! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez bıçaklanarak öldürüldü

Mehmet Sönmez, Hisarcık, Mert Can, Simav, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü (2) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:47 Çin'den, Rusya ve Ukrayna'ya "itidal" çağrısı! Açıklamada Donetsk ve Luhansk'i tanıyan Rusya'ya yönelik bir ifade yer almadı
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
13:20 Rusya-Ukrayna çatışması, futbolu da vurdu: Şampiyonlar Ligi finalinin adresinin değişmesi gündemde
13:19 İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek?
13:18 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması: Acil yardıma ihtiyaç duyuyoruz!
12:54 Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 14:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement