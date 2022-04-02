Kütahya'da "İyilik Kapısı Hayır Çarşısı" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da "İyilik Kapısı Hayır Çarşısı" açıldı

02.04.2022 14:51
Kütahya'da "İyilik Kapısı Hayır Çarşısı" açıldı

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kütahya Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için "İyilik Kapısı Hayır Çarşısı" açtı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kütahya Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için "İyilik Kapısı Hayır Çarşısı" açtı.

Devlet Hatun Caddesi'nde oluşturulan çarşının açılışı AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, davetliler ve dernek yönetiminin katılımıyla, dua edilerek yapıldı.

Derneğin Şube Başkanı Hüsrev Yarengümeli, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle oluşturdukları bu çarşıyı ramazan ayında açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öncelikli olarak Kütahya'da bulunan yetim çocuklara yardımda bulunacaklarını aktaran Yarengümeli, şunları kaydetti:

"Burada, hayırseverler tarafından derneğimize yapılan bağışlar sonucunda temin ettiğimiz giysiler, kırtasiye ve temizlik malzemeleri ve gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık edeceğiz. İyilik kapımızın bir özelliği de tamamen kullanılmamış ürünlerin yer aldığı bir mağaza konseptinde olması. Buraya çocuklarıyla gelen ihtiyaç sahibi aileler aynen bir mağazada alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını ücretsiz olarak giderebilecek."

Yarengümeli, mağazanın yıl boyu faaliyette olacağını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli böyle yakalandı Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli böyle yakalandı Son dakika... AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Suğla Gölü'nde incelemelerde bulundu Son dakika... AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Suğla Gölü'nde incelemelerde bulundu

Ceyda Çetin Erenler, Milletvekili, Kütahya, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 'İyilik Kapısı Hayır Çarşısı' açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:25 Şaşkın Kanadalı: 2,5 metrelik balığı soyu tükenen dinozor zannetmiş
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 15:02:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da "İyilik Kapısı Hayır Çarşısı" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement