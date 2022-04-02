Kütahya'da "İyilik Kapısı Hayır Çarşısı" açıldı - Son Dakika

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kütahya Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için "İyilik Kapısı Hayır Çarşısı" açtı.

Devlet Hatun Caddesi'nde oluşturulan çarşının açılışı AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, davetliler ve dernek yönetiminin katılımıyla, dua edilerek yapıldı.

Derneğin Şube Başkanı Hüsrev Yarengümeli, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle oluşturdukları bu çarşıyı ramazan ayında açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öncelikli olarak Kütahya'da bulunan yetim çocuklara yardımda bulunacaklarını aktaran Yarengümeli, şunları kaydetti:

"Burada, hayırseverler tarafından derneğimize yapılan bağışlar sonucunda temin ettiğimiz giysiler, kırtasiye ve temizlik malzemeleri ve gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık edeceğiz. İyilik kapımızın bir özelliği de tamamen kullanılmamış ürünlerin yer aldığı bir mağaza konseptinde olması. Buraya çocuklarıyla gelen ihtiyaç sahibi aileler aynen bir mağazada alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını ücretsiz olarak giderebilecek."

Yarengümeli, mağazanın yıl boyu faaliyette olacağını sözlerine ekledi.