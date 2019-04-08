Kütahya'da Jandarma 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu
25 dakika önce
Kütahya'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 300 fidan dikildi.
Kütahya'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 300 fidan dikildi.
İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen 300 karaçam fidanı Kütahya-Eskişehir kara yolunun 23. kilometresi yakınlarındaki alanda toprakla buluşturdu.
Fidan dikim etkinliğine Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, jandarma personeli ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:54 Kaynak: AA
Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar
Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
İmamoğlu Medya Patronu Aileleri Tek Tek Sayıp Eleştirdi: Bizi Dünyaya Rezil Etmeyin