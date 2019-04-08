Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Jandarma 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu

Kütahya'da Jandarma 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu

25 dakika önce

Kütahya'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 300 fidan dikildi.

Kütahya'da Jandarma 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu, System.String[]
Kütahya'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 300 fidan dikildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen 300 karaçam fidanı Kütahya-Eskişehir kara yolunun 23. kilometresi yakınlarındaki alanda toprakla buluşturdu.

Fidan dikim etkinliğine Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, jandarma personeli ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:54 Kaynak: AA

Eskişehir, Kütahya, Jandarma, Güncel
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