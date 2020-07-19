Kütahya'da jandarma binasına silahla ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı önüne otomobille gelen Gürkan K, binaya doğru pompalı tüfekle birkaç el ateş ettikten sonra kaçmış, daha sonra güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Öte yandan, zanlının olay esnasında alkollü olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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