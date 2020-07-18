Kütahya'da, jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı - Son Dakika

Kütahya'da, jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı

Kütahya'da, jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı (3)KÜTAHYA'da, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.

Kütahya'da, jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı (3)

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KÜTAHYA'da, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Tavşanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan İlçe Jandarma Komanlığı önüne, öğle saatlerinde kimliği belirsiz 1 kişi otomobille geldi. Araçtan inen şüpheli, jandarma komutanlığı binasına pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Ardından da kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından cadde trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, araştırma başlatırkeni, ilçe giriş-çıkışlarında uygulama noktaları kuruldu. Saldırıyla ilgili araştırmalar çok yönlü sürerken, polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi arıyor.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan saldırganın pompalı tüfekle ateş ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde pompalı tüfekle gelen şüpheli, jandarma binasına doğru 2 el ateş edip, kaçıyor.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Kütahya'da Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelerek elindeki pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan şüphelinin Gürkan K. (28) olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de her yerde arandı. İlçe giriş çıkışları durdurularak tüm araçlar kontrol edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan incelemelerin ardından şüpheli Gürkan K.?nın Tavşanlı- Harmancık karayolu Köprücek köyü mevkiindeki ormanlık alanda olduğunu belirledi. Yapılan aramalar sırasında polisin teslim ol çağrılarına şüpheli Gürkan K., elindeki pompalı tüfekle ateş açarak karşılık verdi. Kısa süren çatışmada Gürkan K., kalçasından hafif şekilde yaralanırken, polis ekiplerince de gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Gürkan K. ifadesi için emniyete götürüldü. Gürkan K.?nın akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir süre önce gözaltına alındığı için böyle saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ise Gürkan K.?nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı binasına 12 el ateş ettiği tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

Jandarma, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 19:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da, jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı - Son Dakika
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