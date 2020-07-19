Kütahya'da jandarma karakoluna saldıran şüpheli, tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da jandarma karakoluna saldıran şüpheli, tutuklandı

KÜTAHYA'da, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş açan Gürkan Karaduman (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜTAHYA'da, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş açan Gürkan Karaduman (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelerek elindeki pompalı tüfekle ateş açan Gürkan Karaduman, ardından kaçtı. Ormanlık alanda polis ile jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan Gürkan Karaduman, işlemlerinin ardından Tavşanlı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Karaduman, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'silah kanununa muhalefet, devlet kurumuna ateş etmek, meskün mahalde ateş etmek' suçlarından tutuklanarak, Tavşanlı T Tipi cezaevine konuldu.Soruşturma sürüyor.

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Tavşanlı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da jandarma karakoluna saldıran şüpheli, tutuklandı - Son Dakika
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01:01
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
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