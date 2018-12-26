Kütahya'da Jandarma Suç Çetesini Çökertti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla Uşak ve Kütahya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen suç çetesi çökertildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla Uşak ve Kütahya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen suç çetesi çökertildi.



Edinilen bilgiye göre, Uşak ilinde yaşlı bir kadının parasını çalan 3 kişi, 35 ACA 185 plakalı araçla kaçmaya başladı. Aracın Eskigediz- Altıntaş yolunu kullandığı ihbarını alan Altıntaş Jandarma ekipleri yol güzergahı üzerindeki Yeşilyurt köyünde gerekli önlemleri aldı. Araç kontrol noktasında yapılan operasyonla yakalandı. Araçta bulunan E.P., M.K. ve S.Ç. gözaltına alındı.



Altıntaş jandarması tarafından yapılan araştırmada, aynı şahısların, aynı araçla 13 Aralık'ta Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy köyünde, Y.F. ve eşi S.F. isimli yaşlı karı kocanın da yardım bahanesiyle 4 bin TL paralarını çaldıkları yüzleştirme sonucu ortaya çıktı.



Uşak ilinde mağdur olan kadının şahısları fotoğraftan tespit etmesi üzerine, zanlılar soruşturmanın devam etmesi için Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

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