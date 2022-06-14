Kütahya'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. yıldönümü kutlandı

Kütahya'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığındaki tören, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılını kutlamanın ve daha nice yüz yıllara umutla bakmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin içinde yer alan Jandarma'nın vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak için 24 saat esasıyla, mesai mefhumu gütmeden görev yaptığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Jandarmamız ve diğer kolluk kuvvetlerimiz var olduğundan beri Anadolu coğrafyasında karşı karşıya kaldığımız birçok tehdidi her zaman bertaraf etmişlerdir. Bunun en büyük örneklerinden biri, 40 yıldır gelecek adına tehdit unsuru olan terör belasından kurtulmak için verilen mücadeledir. Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarının ve diğer kolluk birimlerimiz ve Mehmetçiğimizin göstermiş olduğu üstün vazife ahlakı sayesinde topraklarımız üzerinde terör sorunu neredeyse bitmek üzeredir."

İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç da mensubu olmaktan onur duyduğu Jandarma Genel Komutanlığının 183. yılını büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti.

???????Konuşmaların ardından Jandarma Marşı'nın da okunduğu tören, protokol üyelerinin Jandarma'nın kullandığı silah, mühimmat ile araç ve gereçlerin sergilendiği sergiyi gezdi.