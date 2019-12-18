Kütahya'da jandarmadan "Güven Masası" uygulaması - Son Dakika
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Kütahya'da jandarmadan "Güven Masası" uygulaması

7 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, İl Jandarma Komutanlığında başlatıldı.

Kütahya'da jandarmadan

Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, İl Jandarma Komutanlığında başlatıldı.


Vatandaşların güler yüzle karşılanıp taleplerinin hızlı şekilde yerine getirilmesi için başlatılan uygulama kapsamında ilk olarak Merkez İlçe Jandarma Karakolunda oluşturulan masada, kadın astsubaylar görev yapıyor.

Jandarma karakoluna gelenler ilgili personelce karşılanıp sorun ve talepleri dinlenerek kayıt defterine not alınıyor.


Karakoldaki ilk temas noktası haline gelen Güven Masası'nda personel, ayrıca jandarmanın görev alanına girmeyen, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş ve işlemler konusunda vatandaşları yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendiriyor.


Uygulamanın zamanla il genelindeki tüm jandarma karakollarında hayata geçirileceği bildirildi.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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