Üye Girişi
Kütahya'da kablo hırsızlığı - Son Dakika

Kütahya'da kablo hırsızlığı

12.02.2022 11:43
Kütahya'da kablo hırsızlığı

Kütahya'da tarihi Hisar Kalesi'nin ışıklandırmasına ait 400 metre kablo ile 8 projektör ampul çalındı.

Kütahya'da tarihi Hisar Kalesi'nin ışıklandırmasına ait 400 metre kablo ile 8 projektör ampul çalındı.

Kalenin alt kısmında yer alan Türk bayrağı direğinin yanında bulunan ışıklandırma ekipmanları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, ışıklandırmaya ait 400 metre 5 çarpı 4 bakır kablo ile birlikte, 8 tane 400 watt projektör ampulü ve camının çalındığını tespit etti.

Konuyla ilgili Kütahya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Ekim 2020 tarihinde ışıklandırması yapılarak, Kütahya'nın görünümünü değiştiren Kütahya Kalesi'nde yapılan emekler, ne yazık ki kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından sabote ediliyor. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatılması ve zanlıların yakalanması için çalışma başlattı."

YORUMLAR
500

Türk Bayrağı, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da kablo hırsızlığı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:26 Kedi türleri hakkında ilginç bilgi! Savaşta tırnaklarını kılıç gibi kullanıp, rakibi bertaraf ediyorlar
11:24 Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne serdi! Yaptığı soğanlı menemen ile de tartışmalara cevap verdi
11:17 Kritik toplantıda gündem elektrik faturaları! İndirimler için masaya üç formül yatırıldı
11:08 6 muhalefet lideri bu akşam bir araya gelecek? Akıllardaki tek soru, oturma düzeni krizini nasıl aşacaklar?
10:54 Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı
10:51 Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı
10:47 Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz
10:45 Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 11:50:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da kablo hırsızlığı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement