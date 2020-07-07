Kütahya'da kablo hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da kablo hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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