Kütahya'da kaçak 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da kaçak 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da kaçak 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

Kütahya'da gümrük kaçağı olduğunu belirlenen 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

Kütahya'da kaçak 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da gümrük kaçağı olduğunu belirlenen 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kütahya otogarında M.D. isimli şahsın el valizi kontrolünde, gümrük kaçağı 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, cep telefonlarına el konuldu. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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