Kütahya'da kaçak 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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Kütahya'da kaçak 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi
6 saat önce
Kütahya'da gümrük kaçağı olduğunu belirlenen 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Kütahya'da gümrük kaçağı olduğunu belirlenen 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kütahya otogarında M.D. isimli şahsın el valizi kontrolünde, gümrük kaçağı 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, cep telefonlarına el konuldu. - KÜTAHYA
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