Kütahya'da kaçak 3 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da kaçak 3 bin maske ele geçirildi
6 saat önce
Kütahya'da polis ekiplerince kaçak tıbbi maske üretimi yapan iş yerine düzenlenen baskında, piyasaya sürülmeye hazır 3 bin maske ele geçirildi.
Kütahya'da polis ekiplerince kaçak tıbbi maske üretimi yapan iş yerine düzenlenen baskında, piyasaya sürülmeye hazır 3 bin maske ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il merkezinde bir iş yerinde izinsiz olarak korucuyu maske üretimi yapıldığını tespit etti. İş yerine düzenlenen operasyonda 3 bin adet satışa hazır maske ele geçirildi. İş yeri işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:44 Kaynak: İHA
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