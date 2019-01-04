Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kaçak Avcılara Ceza Yağdı

Kütahya'da Kaçak Avcılara Ceza Yağdı

5 dakika önce

Kütahya'da geçen yıl yapılan av koruma çalışmalarında ve internet üzerinden tespit edilen kabahatlerden toplam 129 kişiye 207 ayrı maddeden toplam 127 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.

Kütahya'da Kaçak Avcılara Ceza Yağdı, System.String[]
Kütahya'da geçen yıl yapılan av koruma çalışmalarında ve internet üzerinden tespit edilen kabahatlerden toplam 129 kişiye 207 ayrı maddeden toplam 127 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2018 yılı içinde Kütahya'da yapılan av koruma çalışmalarında ve internet üzerinden tespit edilen kabahatlerden toplam 129 kişiye 207 ayrı maddeden toplam 127 bin TL para cezası kesilmiştir. Usulsüz olarak vurulan av hayvanlarından 42 bin 74 TL tazminat cezası kesilmiş olup, toplam 169 bin 74 TL para cezası kesilmiştir. 25 Ağustos 2018 tarihinde bıldırcın, üveyik ve yaban domuzu için başlayan av sezonu yaban tavşanı, yaban domuzu, keklik ve bazı su kuşu türleri için halen devam ediyor. Fakat yaban tavşanı ve keklik avı 6 Ocak 2019 tarihinde sona erecek, yaban domuzu ve bazı su kuşları için ise 3 Mart 2019 tarihinde bir sonraki sezon açılışına kadar tamamen kapanacaktır. Ayrıca özellikle ilgili Jandarma komutanlıkları, avcı dernekleri, duyarlı avcı ve vatandaşlarımızla yapılan ortak çalışmalarda toplamda 2 adet otomobile, 23 adet av tüfeğine ve bol miktarda ses cihazına el konulmuştur" denildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kütahya, Güncel
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