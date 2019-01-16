Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kaçak Cinsel Gücü Artırıcı Hap Operasyonu

Kütahya'da Kaçak Cinsel Gücü Artırıcı Hap Operasyonu

1 saat önce

KÜTAHYA'da, Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen ve sosyal medya üzerinden satışa sunulan cinsel gücü artırıcı 300 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da Kaçak Cinsel Gücü Artırıcı Hap Operasyonu, System.String[]
KÜTAHYA'da, Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen ve sosyal medya üzerinden satışa sunulan cinsel gücü artırıcı 300 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.D. isimli şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği cinsel gücü artırıcı hapları sosyal medya hesabından sattığını tespit etti. Polis ekiplerinin Y.D.'nin evinde ve iş yerinde yaptığı aramada, çeşitli markalarda, bandrolsüz 300 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D. emniyete götürüldü.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gamze Özçelik Selda Alkor'un Kendisine Yönelik Eleştirilerine Cevap Verdi! Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Çocuk, Araç Koltuğuyla Yola Düştü; Annesi Fark Etmedi Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:10:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kaçak Cinsel Gücü Artırıcı Hap Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]