Kütahya'da kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta bin adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bakkal, büfe tarzı iş yerlerine cinsel gücü arttırıcı gıda ürünü ve hap getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bahse konu araç Afyonkarahisar yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada cinsel içerikli bin adet ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü C.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA