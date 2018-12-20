Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kaçak İçki Operasyonu

Kütahya'da Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Kütahya'da alkol satışı yapılan iş yerleri ve eğlence merkezlerinde yapılan denetimlerde, gümrük kaçağı 52 şişe içki ele geçirildi.

Kütahya'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Kütahya'da alkol satışı yapılan iş yerleri ve eğlence merkezlerinde yapılan denetimlerde, gümrük kaçağı 52 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki alkol satışı yapılan iş yerleri ile eğlence merkezlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, iki iş yerinde 52 şişe kaçak içki ile yine kaçak yollardan getirilerek satışa sunulan cinsel gücü artırıcı çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen içkilere ve ilaçlara el konulurken, söz konusu iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:54 Kaynak: AA

Kütahya, Güncel
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