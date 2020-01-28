Kütahya'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Kütahya'da düzenlenen operasyonda 36 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kütahya'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Kütahya'da düzenlenen operasyonda 36 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Karakolu ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Hacıazizler Mahallesi'nde park halindeki bir araçta kaçak içki bulunduğu ihbarını aldı.


İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olay yerine gelerek 43 DZ 086 plakalı aracın bagaj kısmında koli içinde alkol şişelerinin olduğunu tespit etti. Detaylı aramada 36 şişe kaçak içki alkol geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K, sorgusunun ardından salıverildi.

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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