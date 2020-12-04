Kütahya'da kaçak kazı operasyonu - Son Dakika

Kütahya'da kaçak kazı operasyonu

04.12.2020 23:41
Kütahya'da kaçak kazı operasyonu, System.String[]

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine Kumarı Mahallesi Bakırlı mevkiinde bulunan ormanlık arazide, kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgede H.Ç. (48) ve N.N. (44) isimli şüphelileri kaza yaparken suçüstü yakaladı.

Ekiplerin olay yerinde şüphelilere ait otomobil ile 1 adet dedektör, 2 adet altın arama çubuğu, 3 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet manivela, 3 adet keski aleti, 1 adet çekiç, 2 adet testere, 1 adet balta, 1 adet balyoz, 1 adet el feneri, 2 adet çapa, 6 adet halat, 2 adet sırt çantası, 1 adet tel, 1 adet metre ve 1 çift eldiven ele geçirdi. Şüpheliler H.Ç. ve N.N. gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kütahya'da kaçak kazı operasyonu
Kütahya'da kaçak kazı operasyonu
Kütahya'da kaçak kazı operasyonu
Kütahya'da kaçak kazı operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçak Kazı, Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da kaçak kazı operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'de bir taciz iddiası daha! Mağdur kadının ifadeleri kan dondurdu Sergen Yalçın, Adem Ljajic hakkında konuştu: Umarım futbola döner İHA üretim merkezini görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının televizyoncu olduğu ortaya çıktı Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt "Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti
'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti 'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti         
23:08
Bilim insanları araştırdı! Koronanın bulaşmasını engelleyen en iyi yöntem sosyal mesafe Bilim insanları araştırdı! Koronanın bulaşmasını engelleyen en iyi yöntem sosyal mesafe         
22:48
Sosyal medyada ilgiyle izlendi! Kısıtlamayı ihlal eden bir grup, polis aracını görünce çığlıklar atarak kaçtı Sosyal medyada ilgiyle izlendi! Kısıtlamayı ihlal eden bir grup, polis aracını görünce çığlıklar atarak kaçtı         
22:42
Korona aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM Genel Kurulu'nda konuştu! Aşıyı buluş sürecini anlattılar Korona aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM Genel Kurulu'nda konuştu! Aşıyı buluş sürecini anlattılar         
22:27
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi         
21:45
İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı         
21:35
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı         
21:33
Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf? Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf?         
19:56
Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı         
17:18
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 23:57:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da kaçak kazı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei