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Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda Roma dönemi yerleşimine ait izlere rastlandı - Son Dakika

Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda Roma dönemi yerleşimine ait izlere rastlandı

19.01.2022 15:04
Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda Roma dönemi yerleşimine ait izlere rastlandı

Kütahya'da bir şüphelinin kaçak define kazısı yaptığı evin altında, Roma dönemi yerleşimine ait mermer sunak taşı ve mimari yapı parçaları bulundu.

Kütahya'da bir şüphelinin kaçak define kazısı yaptığı evin altında, Roma dönemi yerleşimine ait mermer sunak taşı ve mimari yapı parçaları bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.I'nın kaçak kazıda ortaya çıkardığı yazıtların olduğu mermer taşın yanına güncel bir gazete koyarak müşteri bulabilmek için çektiği videoya ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kentin eski yerleşim yerindeki kaçak kazının yapıldığı evi tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin zemin katındaki parke altına gizlenmiş 8 metre derinliğinde kazılmış çukur olduğunu belirledi.

Çukura inen ekipler, üzerinde yazıtlar olan 2 metre büyüklüğünde yazılı mermer sunak ile mermer sütunlarla karşılaştı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Müze Müdürlüğü yetkililerince yapılan incelemede, bulunan tarihi eserlerin Roma dönemi yerleşimine ait olduğu belirlendi. Elde edilen bulguların Roma İmparatorluğu dönemi yerleşim sınırlarının saptanması açısından da önemli olduğu öğrenildi.

Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda Roma dönemi yerleşimine ait izlere rastlandı
Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda Roma dönemi yerleşimine ait izlere rastlandı
Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda Roma dönemi yerleşimine ait izlere rastlandı
Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda Roma dönemi yerleşimine ait izlere rastlandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Define, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda Roma dönemi yerleşimine ait izlere rastlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda Roma dönemi yerleşimine ait izlere rastlandı - Son Dakika
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