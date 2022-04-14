Kütahya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

14.04.2022 19:38
Kütahya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Muratlı Köyü Karaburun Tepe Sırtı, Ören mevkiinde gece saat 23.00 sıralarında kaçak kazı yapan A.B., E.Ü, E.D ve H.K isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemelerde, kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet balyoz, 2 adet murç, 3 adet levye, 1 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet 15 metre uzunluğunda kendir ip, 3 adet baş tipi fener, 1 adet 75 santimetre uzunluğunda matkap ucu ele geçirildi.

Şahıslar adli tahkikatın ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

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Kaçak Kazı, Hisarcık, Domaniç, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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