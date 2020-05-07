Kütahya'da, kaçak kazıya 2 gözaltı - Son Dakika

Kütahya'da, kaçak kazıya 2 gözaltı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan Ş.T. ve Ş.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan Ş.T. ve Ş.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gediz Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskigediz beldesi Akçaalan Mahallesi Akyokuş mevkisinde kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Baskın düzenleyen ekipler, ellerinde dedektör ve çapa ile kaçak kazı yapan Ş.T. ve Ş.T.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. Kazıda kullanılan malzemelere ise el koyuldu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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