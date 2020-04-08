Kütahya'da kaçak maske operasyonu - Son Dakika

Kütahya'da kaçak maske operasyonu
7 saat önce
Kütahya polis tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçak olarak üretildiği belirlenen 5 bin 500 adet maske ve bin 300 adette eldiven ele geçirildi.
Kütahya polis tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçak olarak üretildiği belirlenen 5 bin 500 adet maske ve bin 300 adette eldiven ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 farklı adreste yapılan aramalarda Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 5 bin 500 cerrahi maske, bin 300 adet eldiven ve 49 adet 1 litrelik, 18 adet 250 ml, 21 adet 50 ml'lik el dezenfektanı ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı İntihar girişimini sonlandırmak için içki istedi Koronavirüs şüphesiyle tutulduğu hastaneden gece ayrıldı, sabah döndü