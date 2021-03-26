Kütahya'da kaçak mühimmat ve tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Kütahya'da kaçak mühimmat ve tütün kaçakçılığı operasyonu

26.03.2021 16:33
Kütahya'da kaçak mühimmat ve tütün kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından kaçak ilaç, kurusıkı tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği satışı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından kaçak ilaç, kurusıkı tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği satışı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.U. (37) ve A.U. (63) isimli şahısların, Altıntaş İlçesi, Oysu Köyünde işletmekte olduğu işyerinde kıyılmış açık tütün, tütün doldurulmuş makaron (sigara), ilaç, kurusıkı tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği satışı yaparak haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin Oysu köyünde bulunan işyerinde, işyerine ait depoda, ev ve eklentisinde yapılan aramada,11 karton (200'lük kutularda) toplam 2 bin 240 adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş makaron (sigara), 10 kilo kıyılmış açık tütün,14 adet makaron doldurma aparatı, 2 adet namlusu açılmış kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 95 adet av tüfeği fişeği, 293 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 133 kutu (2 bin 850) adet ecza tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da kaçak mühimmat ve tütün kaçakçılığı operasyonu

Av Tüfeği, Kütahya, Tütün, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da kaçak mühimmat ve tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti! Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti!         
17:35
Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu         
16:29
1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor         
16:09
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan 'Şeytanın tuzağına düştüm' savunması Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan 'Şeytanın tuzağına düştüm' savunması         
14:56
Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı         
13:53
Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor         
13:14
Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti         
13:00
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı         
11:59
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 18:10:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da kaçak mühimmat ve tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei