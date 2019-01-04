Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Kaçak Telefon Operasyonu

Kütahya'da Kaçak Telefon Operasyonu

1 saat önce

Kütahya'da bazı cep telefonu satışı yapılan mağazalara yapılan operasyonda, 45 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Kütahya'da Kaçak Telefon Operasyonu, System.String[]
Kütahya'da bazı cep telefonu satışı yapılan mağazalara yapılan operasyonda, 45 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı telefon satıldığı iddia edilen bazı mağazalara operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 45 gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken, iki iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Telefonlara ise el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:13 Kaynak: AA

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