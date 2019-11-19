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Kütahya'da kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Kütahya'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 5 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.

Kütahya'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Kütahya'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 5 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tütün mamulü satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 44 bin 620 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 600 boş makaron, 4 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 7 elektronik sigara likidi, 19 sahte sigara bandrolu, 60 sökülmüş orijinal bandrol ele geçirildi.

Gümrük kaçağı tütün sattığı belirlenen 5 iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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