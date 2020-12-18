Kütahya'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Kütahya'da polis ekiplerince bir işyeri ve araçta yapılan aramada 5 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş Makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Gaybi Efendi Mahallesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini M. K. isimli şahsın yaptığı bir işyerinde ve şahsın aracında yapılan aramada 5 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş Makaron ele geçirildi.

Şüpheli M. K. hakkında soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA