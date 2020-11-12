Kütahya'da kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika

Kütahya'da tütün ve tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerlerinde yapılan arama ve denetimlerde 11 bin 650 gram nargile tütünü, 5 bin 150 gram kıyılmış tütün, çok sayıda boş ve dolu makaron ile sigara kağıdı ve puro ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla 8 iş yerinde arama yaptı.

Arama yapılan iş yerlerinde 11 bin 350 adet içi doldurulmuş makaron, 10 bin 600 adet boş makaron, 133 paket halinde toplam 11 bin 650 gram nargile tütünü, 111 kilogram açık kıyılmış tütün, 114 paket halinde toplam 5 bin 150 gram kıyılmış tütün, 6 kutu halinde 15 bin adet sarmalık sigara kağıdı, 112 adet puro ele geçirildi.

Yapılan aramalar sonucunda 3 iş yeri işletmecisi hakkında adli, 4 iş yeri işletmecisi hakkında adli ve idari, 1 işyeri işletmecisine de idari işlem yapıldı.