Kütahya'da bandrolsüz ürün operasyonu - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir iş yerinde bandrolsüz olarak satışa sunulduğu iddia edilen tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Kütahya ve Tavşanlı Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, ilçedeki bir iş yerinde bandrolsüz ürün sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, H.H'nin iş yerine düzenledikleri operasyonda içi tütünle doldurulmuş satışa hazır 4 bin makaron, 31 kilogram kıyılmış tütün, 200 gram pipo tütünü, 5 bin sigara sarma kağıdı, 5 bin 400 sigara filtresi ve elektronik teraziy el koydu.

İş yeri sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldı.